Simavlı esnaflardan yemek hayrı

Simav Bakkallar ve Esnaf Odası Başkanı Ramazan Işık, çok eski bir geleneği yaşatmak amacıyla, tüm geçmişleri için yemek hayrı yaptıklarını belirtti. Işık, “Tabakhane Mahallesi, Ağdacılar caddesinde bulunan esnaflarla bir araya gelerek, kendi imkanlarımızla her yıl geleneksel olarak yemek hayrı düzenliyoruz. Birlik ve beraberlimizi sürdürmek amacıyla, yılda bir kez yemekli mevlit programı düzenliyoruz. Bizden önce büyüklerimizin başlattığı bu güzel geleneği devam ettireceğiz” dedi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği yemek hayrında 2 bin kişiye yemek ikramında bulunulduğu bildirildi. (MEİ-EFE)