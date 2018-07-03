Simavlı esnaftan öğrencilere kitap

Etkinliğin amacının, öğrencilerle esnaf arasındaki iletişimi güçlendirmek olduğunu belirten Aydın Bedir, “İlk olarak bu yıl, yaz tatilinde başlattığımız etkili iletişim etkinliği ile, öğrencilerin esnaf ile konuşma ve iletişim becerilerini gelişmesine yardımcı olmayı amaçladık. İşyeri çalışanlarımızla birlikte başlattığımız etkinlikten olumlu sonuçlar alıyoruz. Teknoloji, eğitim, spor ve moda gibi konularda, karşılıklı yapılan konuşmaların sonunda öğrencimize bir kitap hediye ediyoruz. 50 kitap ile başlattığımız iletişime destek etkinliğini geleneksel hale getirerek, her yıl değişik destek programları düzenleyeceğiz” dedi.

İletişim etkinliğine katılan Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Çatal (13) , İlk defa karşılaştığı bu etkinliğin diğer esnaflara da örnek olması gerektiğini ifade etti. Çatal, “Kura sonucu belirlenen Doğa konulu iletişimde, Simav’ın doğa harikası bir yer olduğunu, temiz havası, kaplıcaları ve jeotermal enerjili ısınma sistemiyle Türkiye’nin önemli bir cazibe merkezi olduğunu anlattım. Babamın görevi dolayısıyla bulunduğum Simav’ın doğal güzelliklerini her gittiğim yerde övünerek anlattığımı ve Evliya Çelebi’nin Simav için övgülerini paylaştım. Esnafla yaptığım iletişimi izleyen eğitimci babam Resul Çatal’ın takdirlerini kazandım. Esnaf tarafından hediye edilen kitap beni fazlasıyla sevindirdi, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İletişim etkinliğine katılan Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Betül Güler, (16) yapılan iletişim etkinliğinin, diğer esnaflara da örnek olmasını belirterek, kura sonucu belirlenen moda konulu iletişimle ilgili konuşmanın kendisine cesaret kazandırdığını ifade etti. Güler, “Öğrencilerle iletişim etkinliğini düzenleyip, bizlere kitap hediye eden esnaf Aydın Bedir ağabeyimize teşekkür ediyorum” dedi. (MEİ-EFE)