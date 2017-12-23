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23 Aralık 2017 13:34

Simavlı güreşçilerin madalya sevinci

Kütahya’da düzenlenen ’Okul Sporları 14-15 Yaş Gençler Güreş İl Şampiyonası’nda Simav coşkusu yaşandıSimav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Kütahya’da yapılan gençler güreş şampiyonasına Simavlı güreşçi gençlerin damga vurduğunu ifade etti.

Simavlı güreşçilerin madalya sevinci

23 Aralık 2017 13:34

Kütahya’da düzenlenen ’Okul Sporları 14-15 Yaş Gençler Güreş İl Şampiyonası’nda Simav coşkusu yaşandı


Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Kütahya’da yapılan gençler güreş şampiyonasına Simavlı güreşçi gençlerin damga vurduğunu ifade etti. Sapmaz, “Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 birincilik, 3 ikincilik, 2 üçüncülük ve 1 dördüncülük, Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi, 1 birincilik, 3 ikincilik, 3 üçüncülük, Simav Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi, 1 birincilik, 3 üçüncülük, Simav Anadolu İmam hatip Lisesi 1 birincilik, 2 ikincilik, 6 üçüncülük madalyası olmak üzere toplam 29 madalya kazanarak, Kütahya’yı Türkiye Grup Müsabakaları’nda temsil etme hakkı kazandılar. Beden Eğitim Öğretmenlerini ve Güreş Antrenörlerini tebrik ediyorum. Ata sporumuzun Simav’da geliştirilmesi ve Türkiye şampiyonasında temsil edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. (MEİ-EFE)




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