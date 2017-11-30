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30 Kasım 2017 12:42

Simavlı miniklerin tiyatro sevinci

Kütahya’nın Simav ilçesine gelen “Arı Maya” tiyatrosu 0-6 yaş arası minikler ile engelli çocuklara ücretsiz tiyatro gösterisi sunuyor.

Simavlı miniklerin tiyatro sevinci

30 Kasım 2017 12:42


3 Aralık 2017 Pazar günü Belediye Düğün Salonu’nda yapılacak gösteriler öncesi tanıtım buluşmalarında minik öğrenciler sevinçli bir bekleyiş içerisinde olduklarını söylediler.


Müziklerinin Yavuz Durak tarafından hazırlandığı, İbrahim Nakçi, yönetimindeki tiyatro ekibinde, Emrah Yayla, Anıl Erginsu ve Cihat Yılmaz bulunuyor. Oyuncu Emrah Yayla, 5 yıldan bu yana miniklerle buluşan “Arı Maya” müzikal tiyatro ekibinin, bu yıl 20 ilde sahne aldığını ifade etti.Yayla, “Özellikle 3 Aralık Dünya engelliler Günü’nde Simav’daki engelli çocuklar ve 0- 6 yaş arası minik örencilere gösteri yapmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Özgün tiyatro’nun maskotlu müzikal çocuk tiyatro gösterisine tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi. (MEİ-EFE)




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