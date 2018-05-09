Simavlı öğrenciler Antalya’yı gezdi

Geziye katılan öğrencilerin görevli personel rehberliğinde, merak ettikleri Antalya şehrini daha yakından tanıma fırsatı bulduğu bildirildi.

Simav 19 Mayıs Ortaokulu Müdürü Recep Gökçen, öğretim yılı boyunca çalışma temposu içinde olan öğrencilerini gezi ile ödüllendirdiklerini belirtti. Gökçen, Antalya müzesini ziyaretle başladıkları gezi programına tekne turu ile devam edip, Düden, Kurşunlu, Manavgat şelaleleri ile Aspendos ve antik kentteki Side tiyatrosunu ziyaretle tamamladıklarını ifade etti. (MEİ-EFE)