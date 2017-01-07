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07 Ocak 2017 15:28

SİME-SEN’den bilgilendirme toplantısı

SİME-SEN’den bilgilendirme toplantısı

07 Ocak 2017 15:28

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Eskişehir Şubesi, Kütahya’da bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Kütahya’da bulunan sendika üyelerini bilgilendirmek için düzenlen toplantıya, SİME-SEN Genel Başkanı Serdar Dursun da katıldı. Toplantıdaki ilk konuşmayı SİME-SEN Eskişehir Şube Başkanı Sadi Çelebi, “Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz gecenin inşallah her sene tekrarlanmasını ümit ediyorum. İnşallah daha güzel salonlarda, daha ümitli baktığımız zamanlarda, daha güzel ortamda yapılmasını ümit ediyorum” dedi.
Sivil Memurlar Sendikası Genel Başkanı Serdar Dursun ise, terörün artık sivil memur, asker, polis ve vatandaş gibi bir ayrımı yapmadığını söyledi. Başkan Dursun, "Terör artık sivil memur, asker, polis ve vatandaş gibi bir ayrımı yok. Hiçbir zaman bu ülke huzur içerisinde olmadı. Hep dışarıdan bir takım eller, odaklar bu ülkeyi karıştırmak için uğraştılar. Şuanda aynı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi yedi düvele karşı dışarıdan büyük bir basınç uygulanmaktadır. Gerek ekonomik yönden, gerek dışarıdaki coğrafyada sınırları zorlayarak gerekse halkın moralini ve motivasyonunu bozup birlik ve beraberliğin zayıflamak isteniyor. Ancak Sivil Memurlar Sendikası’nın tek bir özelliği var. Hemen hemen var sayılan tüm terör saldırıları tam odağında Türk Silahlı Kuvvetleri birimleri var. Dolayısıyla sizler isterseniz birlik içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerini ifade ediyorsunuz. Simge halindesiniz ve Milli Savunma Bakanlığı ne yazık ki, 15 Temmuz öncesi bunun farkında değilken artık bunun farkındadır" diye konuştu.



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