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Sirk büyüledi

Gediz Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında Troya Sirki tarafından çocuklara gösteri sunuldu.


Başkan Muharrem Akçadurak, çocukların televizyonlardan gördükleri gösterileri canlı olarak izleyebilmelerine imkan sağlamak için sunulan sirk gösterisi sayesinde unutamayacakları bir gece geçirdiklerini ifade etti.


Ülke çapında gösteriler yapan Troya Sirki sahibi Tolga Kepenekli, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ın kendilerine sağladığı olanaklar sayesinde ilçede gösteri yapma imkânı bulduklarını söyledi.


Kepenekli, “Kültür Merkezinde iki seans halinde sahnelediğimiz gösterimizde akrobatlar, conklörler, illüzyonistler ve hayvanlı gösteriler ve ışıklı gösteriler ile çocuklara güzel anlar yaşattık. Salon Sirki olarak faaliyet gösteren sirkimize verdiği desteklerden dolayı Başkan Muharrem Akçadurak ve gösterilere katılan ilçe halkı ve çocuklarımıza teşekkür ederim” dedi.(EFE)

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