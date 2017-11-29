Sivil toplum kuruluşu GEDAB’tan Ankara çıkartması

GEDAB, Gediz’de yaklaşık 1 yıldır; sağlıktan ticarete, sanayiden kobilere ve esnafa kadar her kesimin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin hazırladığı dosyayı, Ankara’da Kütahyalı milletvekillerine sundu. Ziyaretlerinde, önce AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dinledi. Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Gedizli olan Kaçakçılık ve İstihbarat Dairesi Başkanı Ömer Ulu’yu makamlarında ziyaret etti. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) geçen heyet, Kütahyalı milletvekilleriyle bir araya geldi. Ziyaretlere GEDAB Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Türer, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda iş adamı katıldı.

TBMM’de AK Parti, Kütahya Milletvekilleriyle görüşen GEDAB heyeti, hazırladıkları dosyayı sundu. Ziyaretlerinin sonunda bir değerlendirme yapan GEDAB Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Türer, "Kütahya’mızın, kıymetli politikacılarına GEDAB olarak sorunlarımızı teşkil eden, 19 maddelik bir sorumluluk dosyası teslim ettik. Bu dosyamızı anketlerden, STK’lardan ve odalarımızdan gelen dileklere göre şekillendirdik. Çalışmalarımız şehrimizin daha yaşanılabilir bir şehir ve ticari sorunlara çözüm odaklı bir yol izleme planı dahilinde yapılmıştır. Bu ilk ziyaretimizin devamı, şehrimizin sorunları bizlere arz edildikçe; seri hale gelecek ve Ankara ile bir köprü oluşturacağına inanıyoruz. Bu gezimizde bizlere destek olan, ortak kaygımız Gediz ve Gediz’in ticareti olduğunda parti gözetmeksizin kenetlenen Yönetim kurulumuza ve üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. Yapılacak en kötü şey, hiçbir şey yapmamaktır. O yüzden küçük de olsa bir kenarından başlıyoruz. Eskilerden ders alarak, yeni nesillere kucak açarak birlik ve beraberliğimizin bu ilk ziyaretimizin Gedizimize hayırlara vesile olmasını canı gönülden dileriz" dedi.(RB-EFE)