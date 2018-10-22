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Siyah kuru üzümün kilosu 19 TL

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde pazarda daha önce kilosu 10 liradan satılan çekirdekli siyah kuru üzümün kilosu, 19 TL’ye yükseldi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde pazarda daha önce kilosu 10 liradan satılan çekirdekli siyah kuru üzümün kilosu, 19 TL'ye yükseldi.


Manisa Alaşehir'den gelen çekirdekli siyah kuru üzümün kilosunu 2-3 hafta önce pazarda 10 TL'den sattığını belirten İbrahim Barafil, Dolardaki artış ve rekolte düşüklüğünün çekirdekli siyah kuru üzümün kilosunun 19 TL'ye yükselmesine neden olduğunu söyledi.


Barafil, ”Manisa'da üzüm rekoltesi bu yıl düşük gerçekleşti. Bu durum pazarda satılan yaş siyah üzüm fiyatlarının da 6 TL'ye yükselmesine neden oldu. Ancak henüz yeni ürün çekirdekli siyah kuru üzüm piyasaya sürülmemesine rağmen fiyatlar ikiye katlandı” dedi.(MA-EFE)

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