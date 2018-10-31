"Siyaseti sosyal medyada değil, sahada yapıyoruz"

Siyaseti sanal alemde değil, sahada yaptıklarını dile getiren Eşsiz, "Bizim gelecekle ilgili umutlanmamız ve ne kadar güzel bir partide, ne kadar kaliteli bir siyaset yaptığımız ve gelecek kuşaklar için de ne kadar büyük bir örnek oluşturulduğumuz gösteriyor. İnşallah bu azmimiz, gayretimizle daha güzel başarılara ulaşacağız. AK Parti kuruluş kökenleri itibariyle toplumun bütün sorunlarını ele alıp, bu sorunları da toplum lehine çözmeye odaklanmış bir parti. Bundan dolayı da biz toplumun bütün kesimleri ve bütün sorunlarını çözecek Türkiye'deki tek siyasal partiyiz. Bizler seçimden seçime çalışan teşkilatlar değiliz. Diğer siyasi partilerden bizi ayıran en büyük özellik 365 gün çalışmamızdır. Biz her zaman sahanın içindeyiz. 16 seneden beri sahadan çıkmıyoruz. 24 Haziran seçimleri bittikten sonra merkez ilçe olarak ciddi bir analiz çalışması yaptık. 1 buçuk ay gibi uzun bir süre sokak sokak, sandık sandık, seçmen seçmen ciddi bir analiz ve veri toplama çalışmasını tamamladık. Vatandaşlarımızın tamamının sorunlarına ulaşabilmek ve doğru bir siyaset yapabilmek için elimizdeki bu verilerle yerel yönetimler seçimlerinde de halkımızın derdine derman olacağız. Kütahya'da Cumhurbaşkanımıza en büyük katkıyı sağlayacağız. Biz siyasi sanal bir dünyada yapmıyoruz. Siyaseti, toplumun kendi kökleriyle ve gerçekte yapıyoruz. Sanal aleme veya sosyal medyaya baktığınızda orada hiç siyasetin, insan onurunun kabul etmeyeceği şekilde bir siyasi mücadele verildiğini görüyoruz. Biz siyaseti gerçek sahada, sokaklarda yapıyoruz. Yapmış olduğumuz siyasetle de bu ülkenin gerçeklerine her zaman çözüm üretmeye çalışıyoruz çünkü biz bu milletin ta kendisiyiz" ifadelerini kullandı. (EFE)