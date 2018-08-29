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29 Ağustos 2018 10:59

Şoförlerin birliktelik gecesi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Filiz Kooperatifi üyeleri, birliktelik etkinliği düzenledi.

Şoförlerin birliktelik gecesi

29 Ağustos 2018 10:59


Tavşanlı’da yolcu taşımacılığı firası Filiz Kooperatifi, düzenlediği etkinlik ile üyelerine canlı müzik eşliğinde gece düzenledi.


Filiz Kooperatifi Başkanı Mehmet Küçük ve yönetiminin organize ettiği birliktelik ve kaynaşma etkinliği Kuruçay Beldesi Çayır mevkiinde gerçekleşti.


Ak Parti Tavşanlı ilçe Başkanı Nejat Tülek, MHP İlçe Başkanı Hasan Aydoğan, Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, Tavşanlı Ticaret Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, Şoförler Odası Başkanı Recep Çelikkaya, Esnaf Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Yasin Demirci ile birçok davetli ve üyenin katıldığı gecede 6 ayrı yöre ses sanatçısı da katıldı.


Gecede yöremizin ses sanatçıları Halil İbrahim Kesen, Serkan Akyel, Ahmet Özer, Erdal Altınbay ve Ahmet Cilasun canlı müzik sunmaları ve havai fişek gösterileri ile son buldu. (Tİ - EFE)




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