Sofular İlk ve Ortaokulu’nda yaz kursları başladı

Yüzme, bağlama ve filografi alanlarında açılan kurslara öğrenciler ve veliler büyük ilgi gösteriyor.

Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında Pazarlar İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Pazarlar Halk Eğitim Merkezi İşbirliğinde Sofular İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğünce düzenlenen kurslarda öğrenciler hem ders yılının verdiği stresten kurtuluyor, hem de yüzme, bağlama ve filografi alanında hünerlerini ortaya koyuyorlar.

Sofular Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Hasan Alperen Doymaz, "köy okulunda yüzme kursu açılacağını hayal bile etmiyordum. Okulumuzun böyle bir kurs açtığını duyduğumda çok sevindim ve hemen kaydoldum. Yüzme öğrenmek en büyük hayalimdi. Sofular ilkokulu ve ortaokulu öğrencisiyseniz bir şeyleri hayal etmeniz yeterli kursu organize eden herkese çok teşekkür ederim dedi.

Görüşlerini aldığımız Okul Müdürü Ali İhsan Poslu, "Sofular İlkokulu ve Ortaokulu olarak öğrencilerimizi her yönüyle geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda okulumuz da yaz aylarında müzik, görsel sanatlar, sportif faaliyetler alanlarında farklı kurslar açarak öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu sene üç alanda açtığımız kurslarımıza öğrencilerimizin ve velilerimizin ilgileri bizi çok memnun etti. Kursların açılmasına vesile olan Bağlama Kursu Öğretmenimiz Ömer Çetin’e, Filografi Kursu Öğretmenimiz Mehmet Emin Erkan’a , yüzme kurslarındaki desteklerinden dolayı Pazarlar İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Harun Çakır’a ve Gediz İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Muhammed Keskin’e teşekkür ederim" dedi.(MB-EFE)