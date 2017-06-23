Soğuk Çeşme Kız Kur’an Kursu’nda iftar

Öğrencilerin yemekleri Kur’an Kursu öğretmeni Ayşe Canan Efe ve öğrencilerin velileri tarafından servis edilirken, öğrenciler oruçlarını dua ederek birlikte açtı.

Soğuk Çeşme Kız Kur’an Kursu’nda yaklaşık 30 öğrencinin Yaz Kur’an Kursları’nda eğitim-öğretim gördüğünü belirten Ayşe Canan Efe, "Ramazan’ın rahmeti ve bereketi aramızdaki sevgi bağlarının güçlenmesine kardeşliğimizin daha da güçlü bir yolculuğa yön vermesini Rabbim’den niyaz ediyorum.Allah tuttuğumuz oruçları, okuduğumuz hatimleri ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul etsin" dedi.

Ayşe Canan Efe, iftar programına katılımlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.(EFE)