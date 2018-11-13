Sokak hayvanlarına şefkat eli

Kütahya'nın Simav ilçesinde, sokaklarda başıboş gezen hayvanlar toplandıktan sonra Simav Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından, say deresi mevkiinde Belediye tarafından kurulan sahipsiz hayvan barınağına götürülerek bakımları yapılıyor.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, “İlçemize bağlı Samat köyü yolu üzerindeki, say deresi mevkisinde kurduğumuz hayvan barınağımız, sokak hayvanları için hizmet veriyor. Barınak dışında kalan hayvanlar için kış aylarında yiyecek ve su bırakıyoruz. Göç eden yaban hayvanları için, bir çok bölgede yemleme çalışması yapıyoruz. Tüm aşıları yapılmış yavru ve yetişkin hayvanları sahiplenmek isteyenlere ücretsiz olarak veriyoruz. Sokak hayvanlarının bakımı için destek olan hayvan sever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. (MEİ-EFE)