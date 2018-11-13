İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak hayvanlarına şefkat eli

Kütahya’nın Simav ilçesinde, sokaklarda başıboş gezen hayvanlar toplandıktan sonra Simav Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından, say deresi mevkiinde Belediye tarafından kurulan sahipsiz hayvan barınağına götürülerek bakımları yapılıyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, sokaklarda başıboş gezen hayvanlar toplandıktan sonra Simav Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından, say deresi mevkiinde Belediye tarafından kurulan sahipsiz hayvan barınağına götürülerek bakımları yapılıyor.


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, “İlçemize bağlı Samat köyü yolu üzerindeki, say deresi mevkisinde kurduğumuz hayvan barınağımız, sokak hayvanları için hizmet veriyor. Barınak dışında kalan hayvanlar için kış aylarında yiyecek ve su bırakıyoruz. Göç eden yaban hayvanları için, bir çok bölgede yemleme çalışması yapıyoruz. Tüm aşıları yapılmış yavru ve yetişkin hayvanları sahiplenmek isteyenlere ücretsiz olarak veriyoruz. Sokak hayvanlarının bakımı için destek olan hayvan sever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. (MEİ-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.