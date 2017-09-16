Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 11:21

Sokak lambalarına bakım çalışması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Osmangazi Elektrik Dağıtım A.

Sokak lambalarına bakım çalışması

16 Eylül 2017 11:21

Ş. (OEDAŞ) ekipleri tarafından aydınlatma lambalarının bakımlarının yapıldığı bildirildi.


Hisarcık ilçe merkezinde OEDAŞ ekipleri tarafından cadde ve mahallelerin daha aydınlık olması ve canlılık kazanması amacıyla sokak lambalarının bakımları yapılarak yanmayan lambalar yenileriyle değiştiriliyor.


OEDAŞ ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, “İlçemizin birçok yerinde aydınlatma lambaları yanmıyor, bu durum hırsızlara davetiye çıkarıyordu. Ayrıca çocuklarımız karanlık caddelerde yürümekten korkuyorlardı. Cadde ve sokaklarda başlatılan çalışma ile aydınlatma lambalarının değiştirilmesi bizleri memnun etti“ dediler.(MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    33°C
  • Pazartesi
    Açık
    33°C
  • Salı
    Açık
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç