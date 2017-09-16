Sokak lambalarına bakım çalışması

Ş. (OEDAŞ) ekipleri tarafından aydınlatma lambalarının bakımlarının yapıldığı bildirildi.

Hisarcık ilçe merkezinde OEDAŞ ekipleri tarafından cadde ve mahallelerin daha aydınlık olması ve canlılık kazanması amacıyla sokak lambalarının bakımları yapılarak yanmayan lambalar yenileriyle değiştiriliyor.

OEDAŞ ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, “İlçemizin birçok yerinde aydınlatma lambaları yanmıyor, bu durum hırsızlara davetiye çıkarıyordu. Ayrıca çocuklarımız karanlık caddelerde yürümekten korkuyorlardı. Cadde ve sokaklarda başlatılan çalışma ile aydınlatma lambalarının değiştirilmesi bizleri memnun etti“ dediler.(MA-EFE)