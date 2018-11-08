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Sonbaharda Kasımpatı güzelliği

Sonbaharın gelmesiyle çoğu çiçek kış uykusuna yatarken, Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kasımpatı’nın Sonbaharda beyaz çiçek açtığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Sonbaharın gelmesiyle çoğu çiçek kış uykusuna yatarken, Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kasımpatı'nın Sonbaharda beyaz çiçek açtığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.


İlçe merkezinde 82. Yıl Mahallesi Halil Kurnaz Bulvarında oturan İsmail Özdoğan'ın evinin bahçesinde bulunan Kasımpatı'nın Sonbaharda çiçek açtığını görenler hayranlıkla izliyor.


İki yıl önce bahçesine ektiği Kasımpatı'nın her yıl Kasım ayında iri beyaz çiçek açtığını söyleyen İsmail Özdoğan,” Sonbaharda çoğu çiçek kuruyup giderken, Kasımpatı'nın iri ve beyaz çiçek açmasıyla çevresine mistik bir güzellik sunuyor. Bu güzelliği görenler Kasımpatı'ya hayranlıkla seyrediyorlar. Kasım ayında çiçek açtığı için “Kasımpatı” adı verildiği düşünülüyor” dedi.(MA-EFE)

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