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16 Eylül 2017 10:59

Sosyal medya, Bit Pazarı esnafını vurdu

Kütahya’da ikinci el satış yapan Bit Pazarı esnafı, internet üzerinden yapılan eşya satışı nedeniyle iş yapamamaktan yakınıyor.

Sosyal medya, Bit Pazarı esnafını vurdu

16 Eylül 2017 10:59


İnternet ve sosyal medya üzerinden eşya alım satımının artması ikinci el eşya satıcılarının işlerini vurdu. Kütahya’nın Balıklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Bit Pazarı esnafı, internet ve sosyal medya üzerinden eşya alım satımının artması ile iş yapamaz hale geldiklerini söyledi. 12 esnafın bulunduğu Bit Pazarı’nda iş yeri sahipleri okulların açılmasını dört gözle bekliyor.


Bit Pazarı esnaflarından Hakan Cansın Eğmir, her geçen yıl işlerinin daha kötüye gittiğini belirtti. Eğmir, "Ümidimizi şu anda öğrenciye bağlamış durumdayız. Ayın 15’i gibi gelmelerini bekliyoruz Öğrencinin gelmesi ile işlerin bir nebze açılmasını ümit ediyoruz. Bu yıl günlerce siftah yapmadığımız günler oldu. Bunun başlıca nedeni ise vatandaşların sosyal medya ve İnternet üzerinden ikinci el eşya alım satım yapmaları bu durumda bizim işlerimi neredeyse bitirme noktasına getirdi" diye konuştu.


Esnaf Hüseyin Kıyak, ikinci el piyasasında işlerin çok kötü olduğunu, bunun başlıca nedeninin ise sosyal medya ve internet üzerinden eşya alım satımlarının çok olduğunu söyledi. Kıyak, "Yetkililerden bu duruma el atmaları istiyoruz. Biz şu anda eleman dahi çalıştıramıyoruz. Bizim dükkan kiramız ve çeşitli giderlerimiz var. Sosyal medya ve İnternet üzerinden satışlar bizim işlerimizi olumsuz etkiledi. Yetkililerden bu duruma ele almalarını istiyoruz" dedi.


Bit Pazarı esnaflarından olan Ayhan Aşkam ise, "Öğrencilerin gelmesi ile piyasaya bir hareketlilik getirmesini ümit ediyoruz. Eskisi gibi satışlarımız yok, bir çok gün siftah yapmadan dükkan kapattık. Allah tüm esnaf arkadaşlarımız yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.




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