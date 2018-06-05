Sosyal medyadan mezarlık temizliği çağrısı

Muhtar Gürkan, ’’Sayın ve çok değerli hemşenrilerim. Malum bayram haftasına giriyoruz. Arife günü kabristan ziyaretimizi yerine getireceğiz. Bu sebepten dolayı kabristan içinde yetişen yabani otların temizleme işlemlerini önemle rica ediyorum. Köy içinde veya dışında ikamet eden hemşerilerimiz bu konuda hassas olup kabirlerin ve çevresini temizleme işlemlerini bizzat kendileri veya yakınlarına rica ederek, herkez kendi yakının kabrinin temizliğini yaptırması güzel olacaktır. Hayırlı Ramazanlar’’ dedi. (YD-EFE)