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05 Haziran 2018 12:32

Sosyal medyadan mezarlık temizliği çağrısı

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy Muhtarı Akın Gürkan, mezarlığın temizliği için sosyal medya hesabından çağrı yaptı.

Sosyal medyadan mezarlık temizliği çağrısı

05 Haziran 2018 12:32


Muhtar Gürkan, ’’Sayın ve çok değerli hemşenrilerim. Malum bayram haftasına giriyoruz. Arife günü kabristan ziyaretimizi yerine getireceğiz. Bu sebepten dolayı kabristan içinde yetişen yabani otların temizleme işlemlerini önemle rica ediyorum. Köy içinde veya dışında ikamet eden hemşerilerimiz bu konuda hassas olup kabirlerin ve çevresini temizleme işlemlerini bizzat kendileri veya yakınlarına rica ederek, herkez kendi yakının kabrinin temizliğini yaptırması güzel olacaktır. Hayırlı Ramazanlar’’ dedi. (YD-EFE)




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