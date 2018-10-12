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Spor etkinliklerine ilgi

Kütahya’nın Simav ilçesinde ’Amatör spor haftası’ etkinlikleri kapsamında, futbol, voleybol, masa tenisi, okçuluk, atletizm, basketbol dallarında müsabakalar düzenlendi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 'Amatör spor haftası' etkinlikleri kapsamında, futbol, voleybol, masa tenisi, okçuluk, atletizm, basketbol dallarında müsabakalar düzenlendi.


İlçe stadındaki futbol sahası ve kapalı spor salonu ile gençlik merkezi salonları amatör sporcularla doldu taştı.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, ilçedeki etkinliklerin kapalı spor salonundaki açılış seremonisi ile başladığını ve spor organizasyonların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Sapmaz, “İlçe merkezi, belde ve köylerindeki tüm amatör sporcularımızı davet ettik. Sporun hangi alanında faaliyet gösteriyorlarsa, onlara tüm imkanlarımızı seferber ettik. Spor faaliyetlerinde başarı gösteren öğrencilerimize ve gençlerimize, hem yerel yönetimden, hem de kaymakamlık Makamından destek aldığımız gibi, spor sever halkımızın gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. (MEİ-EFE)

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