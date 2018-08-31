Spor Festivali başlıyor

1-7 Eylül tarihlerinde arasında Kütahya Dumlupınar stadında yapılacak ’Spor Festivali’ çalışmaları kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, öncülüğünde antrenörlerle istişare toplantısı düzenlendi. Sadık Ölçen, yapılan toplantıda, festival alana kurulacak olan 30 spor parkurunun planlamasının yapıldığını kaydetti.

Festivalin öncelikli amacının Kütahya halkını aileleri ile birlikte sporla buluşturmak olduğunu ifade eden Ölçen, " Bu çerçevede tüm ailelerin stada gelmesini sağlamak ve alanda eğlenceli aktiviteler ile spor yapmalarına öncülük etmeyi, ilimiz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde açılacak stantlar ve spor parkurları ile halkımızı düzenli bir spor hayatına yakınlaştırabilmeyi hedefliyoruz. Antrenörlerimizin başında bulunduğu 30 branşımızla alanda kurduğumuz parkurlarda spor dallarımızı anlatacak ve halkımızın bu sporları denemesine imkan sağlayacağız. Türkiye’nin en geniş kapsamlı Spor Festivali ne tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

Festival Komitesinin verdiği bilgiye göre, Bir hafta sürecek olan festivalde çeşitli etkinliklerde düzenlenecek. Her gün çocuk sporu ve mini disco, antrenörler eşliğinde festival açılış sporu, Freestyle Türkiye Şampiyonu Furkan Doğan ve Türkiye ikincisi Faruk Aktaş’ın Freestyle futbol gösterileri, Ümit Uçur ve Tolga Temirleng Freestyle basketbol gösterileri, Extrem Grind Paten şov, extrem bisiklet şov ve daha birçok gösteri festivale renk katacak. Kütahya’dan yetişen milli sporcularımız da festival de Kütahya halkı ile buluşacaklar. Aileler Survivor Parkuru’nda yarışabilecek, çocuklarının yetenek taramasında hangi spora yatkın olduğunu öğrenebilecekler. Ayrıca her akşam konserler düzenlenecek. Açılış gecesi Bahadır Tatlıöz ile başlayacak olan konserler Aydilge, Kolpa, Burak King ,”O ses Türkiye” Finalisti Aytuğ Arlan ve Mümin Sarıkaya Konseri ile festival kapanacak. (EFE)