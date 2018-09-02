Spor Festivali Kütahya’da başladı

Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Frig Fuarcılık işbirliği ile düzenlenen Spor Festivali’nin açılış töreni, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve kent protokolünün katılımıyla Dumlupınar Stadı’nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, Türkiye’de bir ilk olan festivalin her yıl güçlenerek devam edeceğini ifade etti. Ölçen, “İlimizde futbol hariç 28 bin lisanslı sporcumuz var. Aktif olan sporcu sayımız ise 10 bin. Spor denilince akla hemen futbol geliyor, en yaygın olanı o ama biz spor festivali deyince futbolun da dışında birçok spor branşı olduğunu tanıtabilmeyi amaçlıyoruz. Bu farklı branşlar nasıl yapılıyor, imkanları ne, nerelerde yapılabilir, bunun için ne gibi fırsatlar var, ilimizin bu konudaki imkanları nedir sorularına cevap bulmak ve sporu tabana yaymak istiyoruz” dedi.

Kütahya’da spora olan yatırımların artarak devam ettiğine dikkat çeken Ölçen, Kütahya’nın çok sayıda şampiyon sporcu yetiştirdiğini kaydetti. Ölçen, “Son beş yılda halterde, bisiklette, atletizmde ve daha birçok farklı branşta ’Dünya Şampiyonu’, ’Avrupa Şampiyonu’, ’Akdeniz Oyunları Şampiyonu’ ve birçok ’Türkiye Şampiyonu’ sporcular yetiştirmiş bir iliz. Bu kabiliyetler, bu tür organizasyonlarla ortaya çıkıyor. Dünya şampiyonları Halil Akkaş ile Erol Bilgin ve niceleri bir yaz spor okulundan çıkmıştır. Bunun için Bakanlığımız, devletimiz bu sene özellikle yetenekli sporcuları daha iyi seçebilmek için Türkiye çapında yetenek testi çalışması yapıyor. İlimizde de 8 bin civarında çocuğumuzu yetenek testinden geçirdik” şeklinde konuştu.

"Kütahya spor şehri olabilir"

Kütahya’nın bir ilki daha hayata geçirmesinden mutluluk ve gurur duyduğunu kaydeden Vali Ahmet Hamdi Nayir ise, “Kütahya bir kültür şehri. Kütahya bir tarih şehri, Kütahya bir sanat şehri. Kütahya yer altı zenginliklerinin olduğu bir şehir, Kütahya doğal güzelliklerin olduğu bir şehir. Kütahya dediğimizde kültür, sanat, tarih, zenginlikleri hatırlandığı gibi spor da hatırlansın, sporla da adı bütünleşen bir il olmak için gayret sarf edelim. Spor sağlıktır, kardeşliktir, yardımlaşmadır, başarıyı hazmetmedir, başarısızlığa tahammül edebilmedir. Çok farklı yerleri görebilmek için size imkan sunan bir kapıdır. Dünyayı tanımanıza vesile olabilecek bir fırsattır. Bu kadar güzelliği olan bir hususu elbette ki hem merkezi yönetimler hem yerel yönetimler geliştirmek için gayret sarf edecektir. Anayasamızda yer alan ’sporun yaygınlaşması’ aynı zamanda yerel yönetimlerin de görev alanına giren konulardan biridir" diye konuştu.

Sporla meşgul olan gençlerin zararlı her türlü faaliyetten de uzak kalacağına dikkat çeken Vali Nayir, “Maalesef günümüzün zararlı alışkanlıkları çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Teknolojik bağımlılık da buna dahil olmak üzere çocuklarımız çok gereksiz şeylerle uğraşıyorlar. Toplumsal bir olguyu biz geliştirip yaymadıkça zararlı alışkanlıkların önünü almamız mümkün olmayacaktır. Kütahyamızda bu imkanlarımızı biz sporcularımıza verebildiğimiz müddetçe daha iyisini başarabilecek güzel örnekler göreceğiz. Gençlerimiz kendilerine idol, güzel örnekler istiyor. Hem sporda hem de ahlakıyla önder olmuş kişilere bakıyorlar. İnanıyorum ki buradaki sporcular içerisinde gelecekte ülkemizi ve ilimizi temsil edip, başarılara imza atacak, ailesinin ve Kütahya’nın gururu olacak onlarca, yüzlerce gencimiz çıkacaktır. Gayemiz bu. Eğer bunu ortaya çıkarabilmek için bir ilke imza atmak gerekiyorsa bir hafta sürecek bir festivalde işi eğlence boyutuyla da birleştirip, ilimizde temsil edilen bütün sporları buradaki her bir çadır altında, o temsili yapan, o görevde fedakarlık gösteren il temsilcilerimiz, antrenörlerimiz burada bulunarak, bütün insanımıza, Kütahyalımıza bunları tanıtacaksa hedefimize ulaşmış olacağız. Arzumuz şu ki birinci olsun ama gelecekte geleneksel hale getirebilecek kadar uzun yıllar devam ediyor olsun. Daha güzellerini başaracak güç bizde var, buna ait imkanları sergileyecek olan kuruluşlara da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Nayir ile beraberindeki protokol heyeti, her bir spor branşının yer aldığı stantları ziyaret edip, sporcularla görüştüler. Festivalin açılış törenine Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Mehmet Eşsiz, Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol, AFAD İl Müdürü Mehmet Ali Artun, SGK İl Müdürü İsmail Sayar, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Uzunca, STK Temsilcileri, çok sayıda sporcu ve vatandaşlar katıldı. Festivalin 7 Eylül’e kadar çeşitli etkinlikle devam edeceği belirtildi.