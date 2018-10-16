"Spor, hayatımızın bir parçası olmalı"

Kütahya Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 'sporun enleri' ödül töreninde konuşan Başkan Saraçoğlu, "Kütahya'daki tüm gençleri spora teşvik etmek, onlara belli branşlarda spor yaptırmak yerel yöneticiler olarak hepimizin görevi. Eğer gençlerimizi spora yönlendirirsek onları hem kötü alışkanlıklardan uzak tutmuş hem de kendilerini yetiştirip ülkemize fayda sağlamalarına vesile oluruz. Amatör spor kulüplerine desteğimiz devam edecek. Şu ana kadar Kütahya Belediyesi bünyesinde 750 aktif sporcumuz var. Bunun artması, Kütahya'daki tüm gençlerin muhakkak bir spor dalıyla uğraşması lazım. Tüm kurumlar bu manada ellerinden gelen imkanı gençlerimize harcamalı, amatör spor kulüplerine bu imkanı vermeliler" ifadelerini kullandı. (EFE)