Kütahya'nın Simav ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında ortaklaşa düzenlenen 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması' ve 'Spora Yönlendirme Projesi' için ilk toplantının yapıldığı bildirildi.

Görevli öğretmenlerin katılımıyla, Simav Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, bu projeyle spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukların tespit edilerek, spor branşlarına yönlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Sapmaz, “Proje, her yıl düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim gören 3. sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak olan sportif yetenek taramalarını ve eğitim sürecini kapsamaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilk 100 günlük icraat programı içinde yer alan 1 milyon öğrencinin taranacağı, eylem planı toplantıları ile iletildi. Simav grubunda, 651 öğrenci ile Simav, 58 öğrenci ile Pazarlar ve 45 öğrenci ile Şaphane ilçeleri yer alıyor. Toplam 754 öğrenci üzerinde sportif yetenek taraması yapılacak” dedi.