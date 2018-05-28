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28 Mayıs 2018 13:09

Su kabağını sanata dönüştürüyor!

Kütahya’da su kabağından yapılan süs eşyaları yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Su kabağını sanata dönüştürüyor!

28 Mayıs 2018 13:09


Su kabağından birçok ev eşyası yapan Hamide Yeşil, eserlerinin ilgi gördüğünü ifade etti.


Yeşil, 6 yıldır amatör olarak yaptığı su kabağından başta lamba olmak üzere bir çok hediyelik eşya ürettiğini belirterek, "Bu sanatı hobi olarak gördüm ve yapmaya başladım. Gün geçtikçe kendimi daha çok geliştirdim. Şuan bu sanatı evimden sürdürüyorum. Eserlerimin ışıklandırması, deseni ve boyaması kendim yapıyorum. Bir taraftan da sergi açmak için çalışma yapıyorum. Hiç bir eğitim almadan kendi çabalarımla yaptığım bu eserlerin Kütahya ve ilçelerinde, özellikle Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri vasıtasıyla tanıtılması istiyorum’’ ifadelerini kullandı.


32 yaşındaki Hamide Yeşil, su kabaklarının özellikle gece güzel bir görsel sunduğunu sözlerine ekledi. (YD-EFE)




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