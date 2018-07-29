Suavi Sayın, ’Ya Gediz Nehri olmasaydı?’ isimli kitabını imzaladı

Geleneksel Gediz Tarhana Festivalinde bulunan Eskigediz Belediyesi kültürel tanıtım standında saat 20.00 ile 24.00 saatleri arasında gerçekleşen etkinliğe halk yoğun ilgi gösterdi. Halkın yanı sıra etkinliğe Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük ve AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı takıldı.

Yazar Suavi Sayın İmza gününde yaptığı açıklamada, ’’Gediz ilçemizin tanıtımı için her alanda faaliyetlerimiz var. İzmir’de derneklerimiz vasıtasıyla çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Kitaba olan ilgi bizleri oldukça sevindirdi. Kitapta Gediz kültürünü ve tarihini anlatmaya ve yaşatılması için neler yapılmalı konularına vurgu yaptık. İmza gününe destek veren herkese teşekkür ediyorum’’ dedi. (YD-EFE)