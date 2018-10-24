Şube sayısı artıyor

PTT'nin her geçen gün değişen ve gelişen teknoloji karşısında kendini güncellemeye devam ettiğini ifade eden Özdoğru, “Her geçen gün teknolojiye ayak uydurarak hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz. Kütahya'da da şube sayımızı artırmaya çalışıyoruz. 2018 yılında programa aldığımız 9 şubeden 3'ünü hizmete açtık. Fatih ve Dumlupınar mahalleleri ile Sporkent'te şube açma çalışmalarımız sürüyor. Hizmetleri Kütahya halkının ayağına götürmek için çalışıyoruz” dedi.

PTT Başmüdürü Ramazan Özdoğru, 178. kuruluş yıl dönümü anısına Vali A.Hamdi Nayir'e PTT Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2017 Samsun İşitme Engelliler Olimpiyatları ile Erzurum Kış Olimpiyatları konulu anma pulu takdim etti. (EFE)