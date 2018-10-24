İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şube sayısı artıyor

Kütahya Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Başmüdürü Ramazan Özdoğru, şube sayısını her geçen gün artırdıklarını ifade etti.


PTT'nin her geçen gün değişen ve gelişen teknoloji karşısında kendini güncellemeye devam ettiğini ifade eden Özdoğru, “Her geçen gün teknolojiye ayak uydurarak hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz. Kütahya'da da şube sayımızı artırmaya çalışıyoruz. 2018 yılında programa aldığımız 9 şubeden 3'ünü hizmete açtık. Fatih ve Dumlupınar mahalleleri ile Sporkent'te şube açma çalışmalarımız sürüyor. Hizmetleri Kütahya halkının ayağına götürmek için çalışıyoruz” dedi.


PTT Başmüdürü Ramazan Özdoğru, 178. kuruluş yıl dönümü anısına Vali A.Hamdi Nayir'e PTT Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2017 Samsun İşitme Engelliler Olimpiyatları ile Erzurum Kış Olimpiyatları konulu anma pulu takdim etti. (EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.