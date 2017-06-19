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19 Haziran 2017 12:07

Suriyeli kardeşler Aslanapa’da çobanlık yapıyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Suriyeli 2 erkek kardeş, aylık bin 600 lira maaşla çobanlık yapıyor.

Suriyeli kardeşler Aslanapa’da çobanlık yapıyor

19 Haziran 2017 12:07


Pınarbaşı köyünde 160 baş büyükbaş hayvana çobanlık yapan Mahmut Hamit ve Yaser Hamit kardeşler, ayda bin 600 lira kazanıyorlar. Kardeşlerden Mahmut Hamit, ’’Biz 10 kardeştik, şimdi 2 kardeş buradayız. Yasal izinlerimizi alıp çobanlık yapıyoruz. Annem babam Suriyedeydi. Akıbetlerini bilmiyorum. Savaş bizi vatansız bıraktı. Burada bize iyi davranıyorlar. Allah hepsinden razı olsun’’ dedi.


Köydeki büyük başhayvan sahiplerinden Ali Özkan ’’Pınarbaşı köyümüzde 70 ailenin 160 büyük baş hayvanına bu iki kardeş çobanlık yapıyor. Hayvan başı aylık 110 lira alıyorlar. 5 ay bu işi yapıyorlar ve ortalama bin 600 lira maaş alıyorlar. Köyümüzde Suriyeli olarak bu 2 kardeş var, bizler memnunuz’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)




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