Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 19:16

Suriyelilere 1 tır gıda yardımı

Kütahya’da bir hayırsever, savaş mağduru Suriyeliler için Kızılay aracılığıyla 1 tır gıda yardımında bulundu.

Suriyelilere 1 tır gıda yardımı

05 Temmuz 2017 19:16


Altıntaş ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Selahaddin Akbıyık, Suriye’deki insanların savaş nedeniyle yaşadıkları sıkıntılara duyarsız kalamadığını söyledi. Yardım yapmak için Kızılay Kütahya Şubesine başvurduğunu belirten Akbıyık, "Dünyanın birçok yerinde sıkıntıda, açlık ve sefalet içinde yaşayan Müslüman kardeşlerimiz var. İlk niyetim Somali’ye yardım malzemesi göndermekti. Kızılay yetkililerinin savaş mağduru Suriyelilerin daha fazla ihtiyacı olduğunu söylemeleri üzerine ben de bu yönde kararımı verdim. Hayra vesile olduğum için çok mutluyum" dedi.


Kızılay Şube Başkanı Ahmet Altıparmak da Selahaddin Akbıyık’ın örnek bir davranış sergilediğini dile getirerek, "Selahaddin amca bize başvurarak nerede ihtiyaç varsa oraya yardım göndermek istediğini söyledi. Genel merkezimizle yaptığımız görüşme neticesinde savaş mağduru Suriyelilerin acil ihtiyacı olduğu bildirildi. Biz de bu doğrultuda Selahaddin amcamızın desteğiyle 1 tır dolusu bakliyat ağırlıklı gıda malzemelerini gönderiyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kütahya’da ilk kez bir kişi tek başına bu şekilde 1 tır malzeme gönderdi" diye konuştu.


Yapılan duanın ardından gıda yüklü tır, bölgeye gitmek üzere yola çıktı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:20
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!