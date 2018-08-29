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29 Ağustos 2018 10:17

Süt fiyatları arttı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren TMSF şirketlerinden Vahdet Süt A.

Süt fiyatları arttı

29 Ağustos 2018 10:17

Ş.’nin Yönetim Kurulu üyesi Bilal Cicavoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt kurumu tarafından 15 Ağustos 2018 tarihli yayınlanan tebliğe göre; soğutulmuş 3.6 yağ oranlı süt 1.53 TL’den 1.70 TL’ye yükseltildiğini, çiftçiden köylerden toplanan sütün de 1.30 TL’den 1.45’TL’ye çıkartıldığını ifade etti.


Cicavoğlu, yaptığı açıklamada, "Fiyatlara 15 kuruş nakliye ilave olmaktadır. Biz Vahdet Süt olarak bölgemiz de bakanlığın yapmış olduğu zammı yönetim kurulu olarak hemen uygulamaya koymuş bulunmaktayız. Çiftçimizi bugüne kadar mağdur etmedik bundan sonra da mağdur etmeyeceğiz. Bölgemizde bulunan diğer süt işletmeleri de aynı şekilde süt fiyatına gelen zammı uygulamaya koymuşlardır. Vahdet Süt olarak süt üreticisi çiftçilerimizin yanında olmaya onlara destek olmaya devam edeceğiz. Soğutulmuş süt firmamız tarafından 1.70 artı KDV satın alınmaya başlanmıştır" ifadelerini kullandı. (EFE)




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