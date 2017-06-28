Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 10:51

Tabela ile duvar arasına sıkışan kedi kurtarıldı

Kütahya’da, tabela ile duvar arasına girip sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tabela ile duvar arasına sıkışan kedi kurtarıldı

28 Haziran 2017 10:51


Edinilen bilgiye göre, Tuncay Keskin isimli vatandaş itfaiye ekiplerine Fatih Mahallesi üzerindeki bir evin ikinci katında kedi yavrusunun sıkışarak mahsur kaldığı ihbarında bulundu.


Olay yerine gelen Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede, tabela ile duvar arasına yavru bir kedinin sıkıştığını tespit etti. Aracın alt kısmına giren itfaiye ekipleri, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.


Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yara almadan kurtarılan kedi, doğal hayatı bırakıldı. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:29
  • Öğle :13:14
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!