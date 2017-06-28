Tabela ile duvar arasına sıkışan kedi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Tuncay Keskin isimli vatandaş itfaiye ekiplerine Fatih Mahallesi üzerindeki bir evin ikinci katında kedi yavrusunun sıkışarak mahsur kaldığı ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede, tabela ile duvar arasına yavru bir kedinin sıkıştığını tespit etti. Aracın alt kısmına giren itfaiye ekipleri, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yara almadan kurtarılan kedi, doğal hayatı bırakıldı. (EFE)