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02 Ocak 2017 12:52

Tabiat tutkunları, Domaniç ormanlarında buluşuyor

Tabiat tutkunları, Domaniç ormanlarında buluşuyor

02 Ocak 2017 12:52

Kütahya’nın Domaniç ormanları, tabiat tutkunu vatandaşlar için benzersiz güzelliği ile göz dolduruyor.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun doğaseverleri Domaniç dağlarında stres atmaya, şehrin gürültüsünden uzaklaşmaya davet etmesi üzerine; Domaniç ormanları doğaseverler ile buluşmaya başladı.
İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) üyeleri Domaniç Ormanlarında ’Doğa yürüyüşü’ düzenledi.
Domaniç ormanlarına gelen İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi DOSTUM üyesi 50 kişilik grubun yürüyüşü Abdülhamit Parkurundan başlayıp bin 200 Rakımlı Sivrice Tepesine kadar sürdü. Grup, yürüyüşün ardından geceyi kamp alanında geçirdi.
Domaniç Ormanlarında bulunan 30 kilometrelik Sultan Abdülhamit-Evliya Çelebi-Karderesi-Pazaralanı Yürüyüş Parkurlarına ek olarak yine Osmanlı Tarihi açısından büyük önem taşıyan ve Domaniç ilçesine ayrı bir değer katan Osmangazi-Osmanlı-Hayme Ana-Ebe Ana-Sarıkız ve Şehit Saru Batu Savcı Bey isimlerini verdiği 18 kilometre uzunluğundaki 6 yeni yürüyüş parkurunu da hizmete sokan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, zamanı keyifli bir atmosferde değerlendirmek isteyen tüm doğa tutkunlarını Domaniç’te buluşturmayı amaçlıyor.
Doğal bir güzelliğe sahip olan Domaniç Ormanları aynı zamanda tarihte de önemli bir yer olma özelliği ile tercih ediliyor. Osmanlı Beyliği Domaniç, Söğüt ve çevresinde kurulmuştur. Güngüz Alp’in eşi, Ertuğrul Gazi’nin annesi, Osman Gazi’nin de ninesi olan Hayme Ana Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna vesile olmasından dolayı “Devlet Ana” olarak anılırken, Türbesi Kayı boyunun yaylak olarak kullandığı Kütahya Domaniç’e bağlı Çarşamba köyünde bulunuyor. (EFE)



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