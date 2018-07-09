Tahtalı Yaylası’nda çevre kirliliği

Özellikle hafta sonları oldukça yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Tahtalı Yaylası, doğal su kaynakları ve göletiyle bölgenin cazibe merkezlerinden birisi olduğu belirtildi.

Bölgede piknik yapan vatandaşların çöp konteynerleri yerine, gelişi güzel doğaya attığı çöpler ve atılan bu çöplerin hiç bir yetkili tarafından toplanmaması vatandaşların tepkisine yol açtı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla piknik yaptıktan sonra etrafı temizlediklerini ancak bu durumun yeterli olmadığını ve yetkililerin bir an evvel bu durumu önleyici tedbirler alıp şuan mevcut olan çöpleri toplamalarını istediler. (YD-EFE)