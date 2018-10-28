Tahtalı Yaylası'nda sonbahar

Kütahya'nın Emet ilçesi Tahtalı Yaylası, sonbaharda doyumsuz manzarasıyla ilgi çekiyor.

Yaylası içerisinde barındırdığı asırlık çam ağaçları, yaylaları, doğal kayalıkları ve 30'un üzerinde bulunan çeşmeleriyle hafta içi ve hafta sonu vatandaşların vazgeçilmez uğrak yerlerinden olmaya devam ediyor.

Hıdırellez Şenlikleri'nde bir günde yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği Tahtalı Yaylası, Yeniceköy Muhtarlığı tarafından yapılan çevre düzenlemeleri, çocuk parkları yapımı ve çeşmelerin tamiratı sonrası bölgede cazibe merkezi olmaya başladı. Bölgede Mescit ve 2 adet tuvalet yapımının tamamlanması, derelerin ve çeşme önlerinin sürekli temiz tutulması bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Belirli noktalara orman yangını ve etrafa çöp atılmaması için asılan uyarıcı levhalar, bölgenin temiz ve düzenli olmasında en büyük etken olarak gösteriliyor.

Bölgenin sadece Hıdırellez Şenlikleri'nde değil sonbahar da fotoğraf ve doğa sporları etkinliklerinde de kullanılmasını isteyen Emet Yeniceköy Muhtarı Akın Gürkan, ''Tahtalı Yaylası sonbaharda bir başka güzel oluyor. Göleti, asırlık çam ağaçları fotoğraf sanatçılarını bekliyor. Ayrıca bin 500 metre yükseklikte doğa sporu yapmak isteyen vatandaşlarımızı ağırlamaya hazırız. Bölgemizde bulunan 30 tane çeşmemizi granit mermer taşı ile döşedik. Sularımızın bir çok hastalığa şifa olduğu söyleniyor. Piknik ve mesire alanımıza 12 tane çöp konteynerleri koyduk. Vatandaşlarımızdan çöp konusunda duyarlı olmalarını önemle rica ediyorum. Amacımız, Tahtalı Yaylasının doğa turizmi açısından Kütahya ilimize destek veren bir alan olmasını sağlamak'' diye konuştu.(YD-EFE)