"Taklitle başarı olmaz"

Kütahya'da, Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği tarafından düzenlenen 'Başarı Hikayeleri' programının 14. konuğu Vali Ahmet Hamdi Nayir oldu.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen Vali Ahmet Hamdi Nayir, başarılı olmanın sırlarını kendi hayatından örnekler vererek anlattı.

Konuşmasına Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneğini tebrik ederek başlayan Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Hayat bir nefesle başlıyor. Hayat yine bir son nefesle bitiyor. Dolayısıyla derneğimizde bir hayatı anlatmak adına, hayatla ilgili bilgiler vermek adına böyle güzel bir isim almış. Hayatın orta noktasında da bazen yeni bir nefese ihtiyaç duyulabiliyor. O nefese ihtiyaç duyduğunda da arkadaşlarımız kendi varlıklarını ortaya koyarak yeni bir nefese ihtiyaç varsa, hayatta yapılan yanlışların yeni bir hayata dönmesi için bizler burada olalım, destek olalım diye böyle bir dernek kurmuşlar, tebrik ediyorum” dedi.

Öğrencilerin başarılı hayat hikayelerinden kendilerine dersler çıkarabileceğini ancak taklit ederek başarıya ulaşamayacaklarının altını çizen Vali Ahmet Hamdi Nayir, " Hiç bir kimsenin hayatı diğerleri tarafından aynen taklit edilerek aynı başarıya ulaşılması mümkün değildir. Hayattan alınacak dersler vardır ve başkalarının hayatına bakarak dersler almak mümkün; ama başkalarının hayatında yaşadıklarını birebir taklit ederek aynı yolu ve aynı süreci, aynı başarıyla bitirebileceğinizi düşünmek yanlış olur. Her birinizin ayrı bir kabiliyeti, dünya görüşü, çevresi, yaşadığı ortamı, dünya görüşü var. Sizler görmüş olduğunuz güzel örnekleri kendi hayatınızdaki imkanlar ve fırsatları değerlendirerek bir yerlere varabilirsiniz. Taklit ederek bir yere gelmek mümkün değil" diye konuştu.

Program, Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği Başkanı Süleyman Yiğit'in Vali Ahmet Hamdi Nayir'e teşekkür plaketi takdim etmesiyle sona erdi. (EFE)