TANAP, hattının geçtiği bölgelere yüzde 95’e kadar hibe veriyor

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın Türkiye’ye, üzerinden Avrupa’ya taşıma projesi ile ilgili hibe programına Domaniçliler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Türkiye’de 20 ilden geçen TANAP, Kütahya, Tavşanlı ve Domaniç üzerinden de geçiyor. Geçtiğimiz hafta Tavşanlı ilçesinde yapılan bilgilendirme toplantısının ardından Domaniç Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu’nun girişimleri ile TANAP’a yüzlerce proje yapmış profesyonel bir danışman firması Domaniç’e davet edildi.

Hayme Ana Domaniç Meslek Yüksekokulunda düzenlenen toplantıya ilgi beklenenin de üzerinde oldu. Toplantıya katılanlar yetkilileri, terleten sorular sorarak konuyla olan ilgilerini gösterdiler.

TANAP Doğal Gaz Boru Hattı, Domaniç’in Soğucak, Fıranlar, Yeşilköy, Çarşamba, Çamlıca, Çokköy, Aksu, Çiftlik, Erikli, Bükerler, Ilıcaksu, Muratlı ve Çukurca Beldesinden geçiyor. Özellikle bu köylerde yaşayan ve bu köylerde bir şeyler yapmak isteyenlerin avantajlı olduğu hibe programı kapsamında, yapılabilecek Sosyal veya Çevresel projeler iki kısımdan oluşuyor. Danışman firma yetkilileri, Kırsal Turizm, yenilenebilir enerji, yerel ürünler, ahşap atölyeleri, tarım ve hayvancılık gibi konularda hazırlanan küçük ölçekli projeler için TANAP yüzde 95 hibe vereceğini belirtti.

Toplantıya, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Kamu, kurum amirleri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.(TY-EFE)