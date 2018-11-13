Tarih ve Kültür gezisi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri için kültür ve tarih gezisi düzenlendi.

Okul Müdürü İsmail Değirmenci, 4. Sınıf A ve B Şubesi öğrencileri için Sınıf Öğretmenleri Semra Bülbül ve Yusuf İzzettin Kelek nezaretinde “Tarihi ve Kültürel Miras Alanlarımız” konulu Çavdarhisar Aizonia Antik Kenti ve Dumlupınar Şehitliğine gezi düzenlendiğini belirtti.

Değirmenci, “Gezi grubu öncelikle Aizonia Antik Kentini gezip, tur rehberi eşliğinde Antik Kentin kuruluşundan günümüze kadar süren zaman hakkında bilgilendirilmişlerdir. Zeus Tapınağı, Tapınak Bahçesi, Aizonia Tiyatrosu ve Stadyumu ile tarihi ilk borsa alanlarının gezilmesinin ardından Dumlupınar ilçesi Zafertepe Şehitliği'ne geçilmiştir. Burada Büyük Taarruz alanı gezisinde savaş meydanı tur rehberi tarafından kendilerine tanıtılmış, ayrıca çevrede bulunan şehitlikler gezilmiştir. Son olarak Atatürk'ün “Ordular, İlk Hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” emrini verdiği bölgeyi ve bu bölgede bulunan müzeyi gezen öğrencilerimiz dönüş yoluna geçerek geziyi tamamlamışlardır. Gezi boyunca duygu dolu anlar yaşayan öğrenciler gezi sayesinde faydalı bilgiler edinme fırsatı bulmuşlardır” diye konuştu.(MA-EFE)