Tarihi Germiyan Beylik Konağı 2 ay sonra hizmete sunuluyor

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, tarihi Germiyan Beylik Konağı ile Özpaçacı Konağı’nda devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi, ilgililerden bilgiler aldı.

Emlak İstimlak Müdürü Yusuf Ömür’den restore çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Nayir’e Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreter vekili Murat Koyak eşlik etti.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, 545 bin 187 TL sözleşme bedeli olan Özpaçacı Konağı ile 1 milyon 432 bin 294 TL’ye mal olan Germiyan Beylik Konağı’nda devam eden restorasyon çalışmalarının 2017 yılında tamamlanacağını söyledi.

2017 yılının Şubat ayında bitirilmesi hedeflenen Germiyan Beylik Konağı’nda 14 oda ve 6 sofa bulunuyor.

2017 yılının Nisan ayında bitilmesi hedeflenen Özpaçacı Konağı’nda ise 14 oda ve 3 adet sofa bulunuyor.(EFE)