Tarihi Kentler Birliği'nden Eskigediz Belediyesi'ne ödül

Eskigediz Belediyesi, 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda başarı ödülüne layık görüldü.

Eskigediz Belediyesi, belde de bulunan 500 yıllık tarihi geçmişi olan Gazanfer Ağa Hamamı Kent Müzesi'nde gerçekleştirdiği restorasyon çalışmasıyla, başarı ödülüne layık görüldü.

Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, belediye meclis üyelerinin de katıldığı ödül töreninde çok mutlu olduğunu belirtti. Şimşek, “Eskigediz'in kültürel miras ve bilincini korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Eskigediz'in değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak gibi önemli bir görevi yerine getirerek “Dünyanın en güzel yeri'' dediğim Eskigedizimizin daha yaşanabilir, tarihi, kültürel ve turistik değerleriyle tüm dünyada hak ettiği yeri bulması için çabalıyoruz'' dedi.

Kent dokusunu korumak için tarihi ve kültürel varlıkların onarımına yönelik projelerle çalışmalarını devam ettirdiklerini belirten Başkan Şimşek, ''Tarihi Gazanfer Ağa Hamamı Kent Müzesine yönelik yaptığımız çalışmalarla başarı kategorisinde ödüle layık görüldük. Bu ödülün alınmasında desteklerini esirgemeyen Çekül Vakfı Başkanı Prf. Dr. Metin Sözen hocamıza, Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi, Çekül Vakfı Danışma Kuruluna, Jüri üyelerine, Belediye Meclis Üyelerine, Mahalle Muhtarlarına, Eskigediz halkına, özverili çalışmalarından dolayı belediye personeline ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Beldemiz için çok önemli olan bu ödül, Eskigediz halkımıza armağan olsun” dedi.(YD-EFE)