Tarım Kredi Yem’den Kütahya’ya 6 milyon TL’lik Mısır Flake Tesisi

Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve 6 milyon TL’ye mal olan Mısır Flake Tesisi hizmete sunuldu.

15 kişinin istihdam edildiği Kütahya 1. OSB’deki tesisin kamuoyuna tanıtımı, Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay tarafından yapıldı.

Tesisin Kütahya ve bölge çiftçisine hayırlı olmasını temennisinde bulunan Kinay, "Tarım Kredi Yem Sanayi Anonim Şirketi yaklaşık 40 yıllık bir deneyime sahip tarım krediye ortaklarına ait çiftçi örgütümüz olan tarım kredi merkez birliğine ait bir şirket. Türkiye’ni ilk 153 sanayi kuruluşundan biri ve dolayısıyla Türkiye ekonomisine de çok büyük katkısı olan köklü bir kuruluş. Türkiye’de yem sektörü hızla büyüyor ve biz tarım kredi ailesi olarak yem sektöründe yüzde yedilik payımız bu yıl itibariyle yüzde ona çıkarttık. Şu anda bir milyon ton yıllık üretim kapasiteye sahip on tane fabrikamız var. Bu fabrikalardan en büyüğü Balıkesir ve Kütahya fabrikalarımız. İnşallah Kütahya’da yapılan yeni yatırımlarımızla birlikte mısır kurutma ve klake sitesiyle birlikte ve ayrıca tonaj olarak yapacağımız yeni birtakım çalışanlarla birlikte Kütahya tarım kredi ve sanayi içerisindeki en büyük kapasitesine sahip fabrika olacak. Yem sektörü hayvancılık sektörüyle birlikte buna paralel olarak büyüyor. Biz ülke tarımına çok ciddi önem veren bir anlayışa sahibiz. Son yıllarda hükümetimizin almış olduğu tedbirlerle birlikte hayvan varlığımızla artışa paralel olmak üzere yem üretiminde de, kapasitesinde de ciddi artışlar söz konusu oldu. Biz buna ilişkin eni yatırımlar planladık. Bu yıl itibariyle Şanlıurfa’da bir yem fabrikası temelini attık. İnşallah önümüzdeki günlerde İzmir’de yeni bir yem fabrikası yatırımı gerçekleştirmiş olacağız. Yeni tesislerimiz şu an tarım kredi sanayide 550 personel çalışıyor. Her fabrikamızda yaklaşık 50-60 civarında personel istihdam ediyoruz. Yeni yapmış olduğumuz tesislerin değeri 6 milyon lira değerinde bir yatırım ama bizim kapasitemize çok ciddi katkı sağlayacak. Yüzde 20 civarında kapasitemizi artırmayı planlıyoruz. Buradaki çalışacak personel sayımız da yaklaşık 10-15 personel daha alacağız. Bizim fabrikalarımızı katma değeri yüksek fabrikalardır. Az kişi çalışır ama işletme sermayesi çok yüksek. Türkiye’de 153 sanayi kuruluşundan birisi. 1 milyar TL’yi aşkın cirosu var bu tesislerin. İnşallah bunu 2 milyara çıkarmanın peşindeyiz. Hatta dışardan aldığımız yem girdilerini içeride üretip yurt dışına ihracat hedefleyen bir anlayışa sahibiz. Bunu da kısa sürede sağlayacağımızı düşünüyoruz. Yatırımlara burada devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl burada 27 bin tonluk yeni silolar inşa etmiş olacağız. Böylece alacağımız arpa ve mısır buğday çok daha fazla olacak. Maliyetlerimizi de sezonda alacağımız için çok daha düşürmüş olacağız. Ayrıca çiftçimiz açısından da çok ciddi bir fırsat ortaya çıkmış olacak. 27 bin ton kapasiteyi artırmak demek mevcut sekiz bin tonu dörde katlamak demek. Bu konuda çok çalışkan bir kadromuz var. Tüm çalışanlarımıza şükran borçluyuz. Tarım kredi kooperatifleri devletten herhangi bir kaynak almıyoruz. Bu imkanı sendikalı çalışan işçilerimizle elde ediyoruz. Ben buradan özellikle tüm sanayi kesimine mesaj vermek istiyorum. Sendikalı işçi çalıştırmak bir yük değil, büyük bir fırsattır. Sendikalı işçi çalıştıran tesisler çok daha verimli çalışırlar. İşçiler daha uzun süreli ve güvenceli çalışma imkanı buldukları için sadakatleri çok yüksektir. Burada ben de bunu gözlemledim. Biz bu yıl sendikalı işçimize birçok sanayi kuruluşlarının vermediği zammı da verdik. Enflasyonun üzerinde zam verdik. Ona rağmen kar elde ediyoruz. Ona rağmen yatırım yapıyoruz. OSB’ler başta olmak üzere tüm Türkiye2deki sanayi kuruluşlarına buradan bir çiftçi kuruluşu olarak çağrı da bulunuyoruz; siz de işçilerinizi sendikalı yapın, korkmayın, daha fazla kazanacaksınız" diye konuştu.

Tesisin tanıtım toplantısına, Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci, Tarım Kredi Yem Kütahya Şube Müdürü Hüseyin Durmuş da katıldı. (EFE)