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10 Mayıs 2018 10:32

Tasarım ve görsellerini sergilediler

Kütahya’nın Hisarcık Şehitler Ortaokulu’nun yıl sonu teknoloji tasarım ve görsel sanatlar sergisi törenle açıldı.

Tasarım ve görsellerini sergilediler

10 Mayıs 2018 10:32


6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı boyunca Görsel Sanatlar Öğretmeni Raziye Uysal nezaretinde yapmış oldukları ürün ve resimlerden oluşan teknoloji tasarım ve görsel sanatlar sergisinin açılışını Kaymakam Tuncay Karataş ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan birlikte yaptı.


Öğrencilerin hayal gücünü ve el becerilerini geliştirmeleri amacıyla okul yemekhanesinde açılan sergiyi gezen protokol üyeleri ve daire müdürleri Görsel Sanatlar Öğretmeni Raziye Uysal ile öğrencilerden resim ve ürünler hakkında bilgi aldılar. Öğrencilerin ağırlıklı olarak yaptıkları yağlı ve pastel boya resimler ile maket ürünler ziyaretçilerden tam not aldı.


Resmin çocukların iç dünyasına açılan kapı olduğuna dikkat çeken Görsel Sanatlar Öğretmeni Raziye Uysal, resim yapmanın çocukların sözler ve davranışlarla ifade edemedikleri birçok şeyi dışa vurmalarını sağlayan araç olduğunu belirterek, serginin hazırlanmasına emeği geçen, Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. (MA-EFE)




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