TASOB'dan duyarlı davranış

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı Sportif Olta Balıkçılığı (TASOB) gönüllüleri Domaniç Güney köyünde çevre temizliği yaptı.

Etkinlik sonrası bir traktör çöp topladıklarını vurgulayan Tavşanlı olta balıkçılarından Mustafa Özyurt, “Bugün gördük ki buraya gelerek atılan çöplerin toplayarak bitmeyeceğini düşünüyor insan, en önemli noktalardan bir tanesi bu ve doğada çok fazla toplanacak şey var” dedi.

Toplanan atıkları belediyeye teslim edeceklerini belirten Özyurt, “Bu gibi etkinliklerin daha fazla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle, orman olan yerlerde, doğal olan yerlerde çok fazla çöp bulunuyor. Kampa gelenler, pikniğe gelenler bilinçsizce bütün çöplerini etrafa dağıtıyorlar. Yılda bir sefer değil, daha fazla yapabilirsek doğaya ve çevreye daha çok dikkat etmiş oluruz. Gelecek nesillere de daha temiz bir çevre bırakmış oluruz. Üyelerimiz bu etkinliğe çocukları ile katıldılar, çocuklarımıza bu bilinci kazandırmış olmamız en büyük kazanımınız” diye konuştu.

TASOB Genel Sekreteri Yasin Yavuz ise, "Amacımız, çevreyi temizlemek, atıkları doğal alandan temizlemek, geri dönüştürülebilir şekilde bunları ayrıştırmak ve bunları geri dönüşüme kazandırmak, aynı zamanda da halkı bilinçlendirmek. Yani, çevreye çöp atılmasını önlemek, bununla hakkında bir farkındalık oluşturmak” dedi. (Tİ - EFE)