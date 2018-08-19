Tatil yolunda droneli trafik denetimi

Kent genelinde 48 noktada uygulanan denetimler hem karadan hemde drone ile havadan takip ediliyor. Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, bayram nedeniyle kentteki polis ve jandarma uygulama noktalarındaki trafik denetimlerine katıldı. Vatandaşlara trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunan Nayir, çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hikmet Uz ile birlikte kentin girişlerindeki polis ve jandarma uygulama noktasına gelen Vali Nayir, durdurulan araçlarda seyahat eden vatandaşların bayramını kutlayarak sürücülerle sohbet etti. Özellikle tatilcilerin yoğun kullandığı güzergahlar arasında olan Kütahya’dan sürücülere trafik kuralları uyma yönünde hatırlatmalarda bulundu.

Nayir gazetecilere yaptığı açıklamada Kütahya’nın; Antalya, İzmir, Bursa gibi Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarında olduğuna dikkat çekti. Nayir, “Kütahya; Antalya, İzmir, Muğla gibi tatil şehirlerinin güzergahın da olan bir kavşak noktasıdır. 81 ilimizde olduğu gibi Kütahya’da da bayramda bir acı yaşanmaması için bayramın mutlu geçmesi için trafik tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Hem Jandarmamız hemde Emniyetimiz bu yapılan çalışmlar içerisinde bütün ekipleri ile yollarda çalışıyorlar. Taki bayram dönüşüne kadar bu çalışmalar devam edecek. Kütahya’da 29 Emniyet, 19’da Jandarma olmak üzere 48 uygulama ve detim noktalarında 150’yi aşkın personel ile görev yapıcaz. İçişleri bakanlığımızın başlatmış olduğu bi başka proje olan ‘Kırmızı Düdük’ ile de çocuklarımızı daha çok sorumluluk alması ve ebeveynlerini trafik kuralları için uyarmaları isteniyor. Bundan da güzel sonuçlar alınacağını düşünüyoruz. Biz yol boyunca ekiplerimizi ziyaret ederek hem onlara çalışma şevkini artırmak istiyoruz, hemde şehrimizden geçen misafirlerimize de iyi bayramlar dileyeceğiz” diye konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir ayrıca vatandaşlara şeker ikramında bulunarak iyi bayramlar dileklerinde bulundu.