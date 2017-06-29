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29 Haziran 2017 11:12

Tatilcilerin tercihi Termal Aquapark

Kütahya’nın Simav Eynal Kaplıcalarındaki Aquapark, yaz sezonuna geç de olsa başladı.

Tatilcilerin tercihi Termal Aquapark

29 Haziran 2017 11:12


Havaların ısınmasıyla birlikte Ramazan bayramının birinci günü hizmete açılan Eynal Aquapark’a günde yaklaşık 500 kişi geliyor. Simav Belediyesi Eynal Kaplıcaları İşletme Müdürü Cemil Baybuk, hava muhalefeti sebebiyle Aquapark açılışının geciktiğini, ancak şu anda dolup taştığını belirtti. Baybuk, “Okulların açılışına kadar açık kalacak olan Aquapark, her türlü su sporlarını yapmaya elverişlidir. Haftanın 4 günü bayanlara 3 günü de erkeklere hizmet verecek olan termal Aquapark ücretleri Bu sezon, 0 - 6 yaş ücretsiz olup, 7 - 14 yaş arası 8 TL, 15 yaş ve üzeri 13 TL olacak. Bölgenin ilk termal Aquapark ünvanına sahip olan tesisimizde can kurtaran ile sağlık görevlileri saat 10.00 ile 18.00 arasında görev yapmaktadır. Kafeterya ve diğer gıda satışlarının hijyen kontrolleri her gün yapılmaktadır. 800 yatak kapasiteli kaplıcamız şu anda ful dolu" dedi.


Belediye tesisleri ile özel sektör tesislerinin müşterilerine hizmet veren, Eynal kaplıcalarındaki Aquapark müşterileri, denize alternatif olarak her gün Aquapark’a geldiklerini ve çok memnun olduklarını belirtiyorlar. (MEİ-EFE)




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