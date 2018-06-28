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28 Haziran 2018 13:07

Tavşanlı Akıncılarspor’da Ahmet Göktürk dönemi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Süper Amatör lig takımlarından Akıcılarspor’da başkan ve yönetim kurulu değişikliği gerçekleşti.

Tavşanlı Akıncılarspor’da Ahmet Göktürk dönemi

28 Haziran 2018 13:07


Tavşanlı Akıncılarspor kulüp lokalinde olağanüstü genel kongresi gerçekleşti.


Bu kongreye kulübün eskilerinden ve yenilerinden birçok üye katılmıştır. Yapılan kongre neticesinde tek aday olarak çıkan Ahmet Göktürk, daha önceki kulüp başkanı Harun Çoban’dan Başkanlığı devraldı.


Akıncılarspor Yönetiminde ise kulübün bünyesinden yetişen futbolculuk yapmış, daha önceleri yöneticilik yapmış kişiler yer alırken, kulübe yeni simalar da kazandırıldı. Seçim sonrası Akıncılarspor yönetiminde Ahmet Göktürk başkanlığında şu isimler yer aldı: Zeki Kaya, İsmail Çavdar, Murat Gül, Musa Samet Efe, Kenan Uğuz, Harun Bilgili, Cihat Armut, Fatih Yeşilkır, A. Lütfü Bilen, Ali Karabulut, Semih Çakır, Kadir Kurbanoğlu, Tahsin Altunkaya ve Eyüp Şen. (Tİ - EFE)




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