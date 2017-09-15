Tavşanlı, Arakan için seferber

Tavşanlı yerel yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Tavşanlı Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Yüksel Kara başkanlığında toplandı.

Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan "Arakan Ağlıyor Türkiye Yardım Elini Uzatıyor" kampanyasıyla ilgili Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özden, TTSO Başkanı Davut Efe, Maden İş Sendikası Başkanı Yusuf Yaman, esnaf odaları başkan ve temsilcileri ile ilçemizde faaliyet yürüten STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda bazı kararlar alındı.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, sadece nakdi yardımların kabul edileceği kampanya kapsamında Tavşanlı’daki yardımları ilk etapta Ziraat Bankası Tavşanlı Şubesi’nde açılacak hesaba yönlendireceklerini, daha sonra AFAD yetkililerine ulaştıracaklarını kaydetti.

Kaymakam Yüksel Kara, son 7 yılda yapılan yardım faaliyetlerindeki rakamı açıklayarak Tavşanlı’nın bu konuda ne kadar duyarlı olduğuna vurgu yaptı. Çeşitli nedenlerle ilçemizde yapılan yardımların toplam miktarı tam 860 bin TL. Kaymakam Kara, "Arakan’da yaşanan zulüm karşısında duyarsız kalmak bize yakışmazdı. Devletimiz harekete geçerek mazlumun yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu bağlamda başlatılan yardım kampanyasını ilçemizde tek bir merkezden yürütmek istedik. Kamu personeli ve vatandaşlarımızdan gelecek yardımları Ziraat Bankası’na yönlendirerek AFAD merkezine ulaştıracağız. Belediyelerimiz ilan ve broşürlerle, odalarımız afiş ve kuracakları stantlarla, meslek kuruluşlarımızda sms yoluyla üyelerine ulaşarak bu konuyu anlatacak. Cuma vaazında din görevlilerimiz vatandaşlarımızı bilgilendirecek. Tavşanlı’da toplanan nakdi yardımlar banka hesabına yönlendirilecek. Tavşanlımız son 7 yılda toplanan 860 bin TL yardımla ne kadar duyarlı olduğunu göstermiştir. Son olarak dün Domaniç’teki üzücü yangın için yapılan ilan sonrası 3 saatte inanılmaz bir destek vererek büyüklüğünü de ortaya koymuştur. Şimdiden vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

18, 19 ve 20 Eylül tarihlerinde Hükümet Konağı önünde Arakan’a yardım standı açılacağı ve ayrıca Kızılay’ın Halk Bankası hesabına da yardım amaçlı para yatırılarak destek verilebileceği belirtildi. (Tİ - EFE)