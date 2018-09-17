Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Ankara'da başarılı bir kalp ameliyatı geçirdi

Belediye Başkanımız Mustafa Güler, Ankara'da başarılı bir kalp ameliyatı geçirdi. Güler, hızla sağlığına kavuşurken, Tavşanlı halkının da yakından tanıdığı Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası bir mesaj göndererek kendisi için dua edip, iyi dileklerini ileten Tavşanlılılara teşekkür etti.

Yoğun bakımdan normal servise alınan Başkan Mustafa Güler, “Sevgili Tavşanlı halkı geçen hafta itibariyle Cuma günü ayak şişmesi nedeniyle Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi kardiyoloji bölümüne gittik. Burada yapılan kontrollerde farkında olmadan geçmişte bir kalp krizi geçirdiğim anlaşıldı. Bunun üzerine Kütahya'da yapılan anjiyoda durumun kritik olduğu iki damarın tam tıkalı 4 damarında yüzde 90 oranında hasarlı olduğu ortaya çıktı. Tüm Tavşanlı'nın güvendiği Acıbadem'in eski başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik bey ekibiyle beraber Lokman Hekim Akay Hastanesi'nde çalışıyor. Kendisine raporları ilettik ve acilen operasyon yapılması gerektiğini söyledi. Salı günü Belediyemizde birim amirlerimizle yaptığımız toplantı sonrasında görevlendirmelerimizi yaparak, Çarşamba akşamı Ankara'ya geldik. Perşembe günü ameliyat olduk. Cuma, Cumartesi günü yoğun bakımda kaldıktan sonra bugün itibariyle servise çıktık. Ben süreci Tavşanlı halkıyla paylaşmamıştım. Ama çokça telefon, iyi niyet mesajları ve dualar aldık. Rabbimden her zaman hayırlı bir yaşam diledim. Bu operasyonda emin olduğum konu hayırlısı olacağıydı. Görev yaptığımız süreç boyunca halkımızdan aldığımız duaların olduğunu biliyordum. Bu süreçte de Tavşanlı halkının gösterdiği ilgi ve duadan dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hijyen koşulları nedeniyle hastaneye girişlerde sıkıntı yaşanıyor. İnşallah önümüzdeki Çarşamba günü hastaneden taburcu olacağım. Yine bir ay kadar istiharat edeceğiz. Allah bize bir yaşam hakkı daha verdi. Bu yaşam hakkını en şekilde değerlendirmek nasip etsin. Ben ameliyat öncesinde herkese hakkımı helal ettim. İnşallah herkesten de helallik almışımdır. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı. (EFE)