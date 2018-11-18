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Tavşanlı-Emet yolunda faciadan dönüldü

Kütahya’nın Emet ilçesinde devrilen sülfürik asit yüklü tankerin deverilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde devrilen sülfürik asit yüklü tankerin deverilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza Tavşanlı - Emet karayolu Karakova mevkiinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Ali Pınar yönetimindeki 06 BS 4694 plakalı sülfürik asit yüklü tanker kontrolünü kaybederek şarampole yattı. Kazada yaralanan sürücü Ali Pınar olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Sülfürik asit yüklü tankerin yan yatması sonucu sızıntı olup olmadığı konusunda gerekli çalışmaların yapıldığı ve jandarmanın bölgede gerekli tedbirleri aldığı bildirildi. Tankerin Kütahya merkezden kiralanan 100 tonluk vinçle kaza yerinden kaldırılacağı açıklandı.(YD-EFE)

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