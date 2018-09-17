Tavşanlı Emniyet'inden Huzur Operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde huzur operasyonu gerçekleştirildi.

Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan okul çevreleri, Park ve bahçeler, kahvehaneler, internet, oyun salonları gibi yerlerde, Bulvar Cadde alışveriş merkezleri ve çevrelerinde vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde, 3 adet Park bahçeler, 8 Umuma açık yerde olmak üzere toplam 11 mekan ve yayaların yoğun bulunduğu bölgelerde denetim yaptı.

Kabahatler Kanunu'ndan tütün mamüllerinin tüketilmesi hakkında kişilere 124'er lira idari yaptırım uygulanmış, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmiş, aranması olan şahıs yapılan GBT sorgularında hakkında yakalama emri bulunan firari bir hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Huzur ve güven ortamı sağlanması amacıyla bu tür uygulamaların sürekli devam edeceği bilgisi elde edildi. (Tİ - EFE)