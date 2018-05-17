Tavşanlı Gençlikspor’da Hasan Ordu güven tazeledi

23 Nisan 1925 yılında kurulan Tavşanlı’nın en eski kulübü Tavşanlı Gençlikspor’da kongre heyecanı yaşandı. İki listenin yer aldığı Tavşanlı Gençlikspor Kulübü lokalindeki kongre yoğun katılım ile gerçekleşti.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Divan kurulu seçildi. Yönetim kurulu faaliyet raporunun Ali Osman Öğütçü’nün okumasının ardından, Denetim Kurulu raporunu Mehmet Tevfik Kaytan okudu. Dilek ve temennilerden sonra seçimlere geçildi.

Genel Kurul toplantısında mevcut başkan Hasan Ordu, Ekrem Özden’in de aday olarak girdiği seçimde 93’e 41 oranla oyların büyük çoğunluğunu alarak yeniden başkan oldu. (Tİ - EFE)