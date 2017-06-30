Tavşanlı İHH’dan Sudan’a gönüllü

Türkiye’den 4 İHH’lı yetkilinin hazır bulunduğu yardım faaliyetine Kütahya ve Tavşanlı’yı temsilen İHH Tavşanlı Arama Kurtarma ekibinden Ömer Faruk Çatal katıldı.

Sudan izlenimlerini aktaran Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden Ömer Faruk Çatal Ramazan fitrelerini, bununla birlikte zekatlarını Afrikalı yoksullarla paylaşmak isteyen vatandaşların bağışlarını ulaştırdıklarını dile getirdi.

Sudan’da 3 gün süren yardım faaliyetlerinde toplamda çok sayıda temel ihtiyaç kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Çatal, “Sudan’ın Kassala eyaletindeki Müslüman kardeşlerimize gıda yardımında bulunduk. Kassala, Sudan’ın doğu eyaletlerinden biridir. İlk gün Kassala eyaletine 150 km mesafedeki Eritra sınırındaki Gargur kampına ulaştık. Burada kuraklık ve iç çatışmalardan kaçan 15 bin Müslümana 600 adet gıda paketi dağıttık. Bunların yanısıra kamptaki çocuklara şeker ve oyuncak dağıtımlarımız oldu” ifadelerini kullandı.

İHH Tavşanlı Şube Başkanı Mümtaz Serdaroğlu ise, “Rabbimiz ayetlerinde yetimi kollamanın, gözetlemenin ve desteklemenin gerekliliğini biz Müslümanlara önemle emrediyor, bizler İHH olarak bu yetimleri Ramazan vesilesi ile yine akıllara getirmeye çalıştık. Yardımlarımız sadece ülkemizle sınırlı kalmayıp tüm yoksul Müslüman coğrafyalara ulaştırılmaya devam edecek. Allah vesile olan herkesten razı olsun” diye konuştu. (Tİ - EFE)